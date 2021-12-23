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Блоги / Константин Калиниченко

Мост(ы)

23.12.2021 18:00|ПсковКомментариев: 7

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Русские мне напоминают хладнокровных ящериц. Их поведение целиком зависит от внешней среды. Думаю, им плевать абсолютно на все, что не влияет на их жизнь непосредственно».

Тувия Тененбаум, американский журналист, драматург, писатель

В ближайшие несколько лет псковичей ждут серьезные транспортные испытания. Практически весь 2022 год нам придется как-то обходиться без Троицкого моста, соединяющего Запсковье с центром города. Строители уже пообещали разобрать мост, а потом собрать его заново, но так, чтобы он был лучше, чем сейчас. Подобные реляции вызывают обоснованный испуг. Дело даже не в том, что могут собрать в итоге хуже, чем было. Проблема в другом: задайтесь вопросом, есть ли в Пскове хоть один крупный объект, который получилось бы сделать в положенный срок? Из того, что приходит на память — в отведенные сроки установили елку на Октябрьской площади. По нашим меркам — бесспорное достижение. Вот еще памятник Александру Невскому своевременно открыли, не совсем, правда, в Пскове, но выбирать не приходится. И там самое активное участие принимал митрополит Тихон, поэтому, возможно, не обошлось без божественного промысла.


Троицкий мост

Руководство города заверяет, что подрядная организация управится с этим мостом за несколько месяцев, и очень хочется верить сказанному, да глаза и память обмануть трудно. Стадион «Машиностроитель», социальный городок, областная библиотека, кинотеатр «Октябрь», кампус ПсковГУ — все это элементы бесконечного ряда псковских долгостроев, сроки сдачи которых давно стали относительной и динамически нестабильной величиной. То нет подрядчика, то нашелся, но оказался недобросовестным. А тот, что казался добросовестным, оказался им настолько, что в ответственный момент решил обанкротиться.

Я бы еще поверил в соблюдение сроков, если бы пригласили строить китайцев или митрополит Тихон занимался бы мостами, а их открытие было приурочено к визиту президента в Псков. Потому что в нашем городе святой Троицы любой более-менее крупный проект профильным чиновникам почему-то не дается с первого раза. Не выходит у них каменный цветок, а если и выходит, то с опозданием на годы.

Но беда, как известно, одна не приходит. Кроме того, согласно библейскому канону, каждой твари должно быть по паре. Поэтому, где ремонт одного моста, там же и второго. В обозримом будущем мостовики-затейники переберут по кирпичику и Ольгинский мост — своего рода аорту на пути из центра города в самый густонаселенный спальный район.

Вот тут, справедливости ради, надо замолвить слово за нынешних чиновников. Не их вина, что за масштабный ремонт приходится браться в это непростое время, притом почти одновременно за два из четырех главных псковских мостов. Про то, что Ольгинский давно в аварийном состоянии, ПЛН пишет последние лет 15. Чиновники согласно кивали головой, но, заслышав про «ремонт моста», картинно закатывали глаза, ссылаясь на неподъемную стоимость. Спасибо, кстати, нашему государству, которое десятилетиями создавало такие условия, что в областном центре не было денег не то, что на строительство нового моста, но хотя бы на ремонт старого. Конечно, Москве деньги нужнее, там еще не всю плитку переложили, а скобари как-нибудь и со старым мостом проживут.

Фото: wikipedia.com

Новый глава администрации города Борис Елкин мне, честно говоря, напоминает Арагорна — персонажа «Властелина колец», который волею судьбы оказался перед выбором: победить или умереть. Львиную долю негатива от вероятного транспортного коллапса 2022 года ему придется принять на себя, хотя его вины в этом не будет никакой. Думаю, что псковичам хорошо бы поддержать нашего градоначальника, который решился на непопулярное, но необходимое дело. И еще неплохо бы нам всем в ближайшее время научиться ездить по правилам, а не как обычно.

Впрочем, надежда на псковичей еще более призрачная, чем на чиновников. Современный среднестатистический пскович, к сожалению, инфантильный персонаж, не способный быть ответственным членом общества и сознательным гражданином. Каждый за себя как на дороге, так и в повседневной жизни. У нас перед глазами — очень показательный сюжет.

Как известно, на время ремонта Ольгинского моста в Пскове принято решение построить временный мост. Долго велись дискуссии, где же эту временную конструкцию возводить. На минувшей неделе Борис Елкин сообщил, что после глубокого изучения различных вариантов принято решение строить его в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной. Вот тут и началось. Думаю, излишне напоминать, что Псков — город экспертов. Конечно же, видные специалисты по вакцинации мгновенно переквалифицировались в экспертов-мостостроителей. В социальных сетях «эксперты» сходятся в рукопашную, объясняя двум-трем десяткам постоянных читателей, почему именно здесь нельзя строить мост, и где на самом деле он должен быть.

Что ж, пожелаем «фейсбучным» аналитикам своевременно принимать «Феназепам» и оставим их в покое. В этой истории, на самом деле, интересна только реакция жителей домов улицы Розы Люксембург, которым суждено в ближайшие годы проживать рядом с внезапно оживленной новой трассой.

Жители, разумеется, недовольны. Я их, в общем, понимаю. Вот ты годами жил или только купил квартиру в относительно тихом месте, как вдруг тебе императивно сообщают, что на 2-3 года ваш район станет важнейшей транспортной артерией. Мне решение с временным мостом в этом месте тоже не нравится. Но я оцениваю ситуацию как водитель автомобиля и, положа руку на сердце, не знаю, в каком месте временный мост был бы более уместен. Альтернативный вариант от Комсомольской площади к «Шведской горке» имеет множество своих минусов, не говоря о том, что для его реализации пришлось бы снести часть построек в районе «Радиозавода». Тут ситуация, когда все варианты плохие. Выбрали ли чиновники из всех зол меньшее, я не знаю, потому что не специалист по транспортной логистике и строительству мостов. Вскрытие покажет.

Однако жители домов на улице Розы Люксембург страшно возмущены и требуют пересмотра решения. К ним вышли в понедельник оба псковских градоначальника. Борис Елкин объяснял, аргументировал, обещал жителям компенсацию морального ущерба. Но, как мне показалось, люди его не услышали. Да и как было услышать, когда они заняли твердую позицию: нам тут мост не нужен — на том стоим и стоять будем.

Понимаю, что мне сейчас предъявят, мол ты такой умный, потому что мост не у тебя под окнами строят. Отчасти справедливо. Но есть ряд моментов. Во-первых, в разных странах мира людям приходится жить вблизи мостов. Где-то это мосты многополосные, еще и с трамвайными путями — я некоторое время жил в паре сотен метров от такого моста. Своеобразно, но жить можно. Во-вторых, и это главное, этот чертов мост все равно где-то придется построить. «Люксембуржцы», не долго думая, предлагают реализовать альтернативный вариант от улицы Максима Горького через Комсомольскую площадь и далее на Поземского. Отличная идея. Но я живо представляю, как где-нибудь на улице Горького организуется сход жителей, туда приходит Борис Елкин, повторяется тот же сюжет, а жители требуют строить мост не под их окнами, а … где-нибудь в другом месте — да вот, хотя бы, в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной. И так, поверьте, будет с любым выбранным местом, если оно в черте города. Замкнутый круг.

Причем люди совершенно не желают слышать никакие аргументы, плевать им на всех остальных псковичей, лишь бы под их окнами не не строили временный мост. Ну а тот факт, что Ольгинской мост, судя по всему, долго не простоит, их тоже не волнует.

Повторюсь, я не разбираюсь в мостостроении, но каждый день проезжаю Ольгинской мост. Водители, которые останавливаются на мосту, думаю, обращали внимание, что он вибрирует, притом весьма ощутимо. Не знаю, насколько это опасно, но приятного тут мало. Какой бы ни была надежной конструкция, вибрации не продлевают срок ее службы.

Так какие у нас варианты? Ничего не делать и ждать, пока мост рухнет в реку?

Позволю некоторое обобщение. Эта ситуация — наглядный пример того, что у нас пока нет гражданского общества. И отнюдь не потому, что власть кошмарить оппозицию и переписывает Конституцию. А прежде всего потому, что люди наши не готовы принимать на себя ответственность за происходящее. Наш мир в меру жесток. Нигде не сказано, что он будет подстраиваться исключительно под наши «хотелки». Жизнь в цивилизованном обществе — это компромисс. Иногда тебе приходится подвинуться, если этого требует общественное благо. Ситуация с временным мостом — не единичный случай, а типовой сюжет. Очень скоро нам предстоит вернуться к теме выбора места для нового мусорного полигона, спрятанного за громким, но бессодержательным термином «экотехнопарк». Будет ровно то же самое: «делайте где хотите, только не здесь».

Так или иначе сегодня нет возможности жить, не оглядываясь на окружающий мир. Часто при этом приходится терпеть неудобства. Кстати, в конкретно этом случае терпеть придется всем. Жителям улицы Розы Люксембург, жителям улицы Профсоюзной, пассажирам автобусов, водителям, которые, я в этом почти не сомневаюсь, будут стоять в пробках, чиновникам — они, кстати, вместе с нами будут в пробках стоять. Так что же нам всем теперь пойти из-за этого стенка на стенку, друг против друга?

Есть ли выход из этого замкнутого круга? Очевидно, есть, но только один. Просто осознать, что мы не одни в этом мире. И наши права заканчиваются там, где начинаются права других людей. Иначе любая самая ничтожная проблема будет камнем преткновения, потому что всегда найдется тот, кто скажет, что тут нарушаются его права и все нужно остановить. В таком случае можно «сушить весла» и со спокойной совестью ждать, когда рухнут все мосты, в широком смысле слова. А уж новых мы не построим.

Константин Калиниченко

Теги: #Ольгинский мост #мосты #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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