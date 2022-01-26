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Участок дороги Палкино — Харино отремонтируют до 1 июля

Участок автомобильной дороги Палкино-Харино (от 1+181 до 4+244 км) в Палкинском районе отремонтируют до 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Более трех километров дороги приведут в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сумма контракта, заключенного с ООО «СпецТрансСервис», составила порядка 20 млн рублей. Деньги на ремонт дороги выделят из бюджета муниципального образования с использованием субсидий из федерального и областного бюджетов.

Основная задача ремонта — устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги без затрагивания конструктивных характеристик объекта.

Дорога состоит из двух участков. На первом участке (от 1+181 до 2+526 км) выполнят ямочный ремонт струйным методом, устройство выравнивающего слоя и устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. На втором участке (от 2+526 до 4+244 км) выполнят устройство оснований и покрытий из песчано-гравийно-щебеночной смеси.

Также подрядная организация срежет кустарники и мелколесье, укрепит обочины и приведет в порядок пересечения, примыкания и съезды, отремонтирует и прочистит водопропускные трубы. На завершающем этапе установят дорожные знаки и сигнальные столбики.