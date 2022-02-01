АвтоМир / Дороги

Дорогу Горохово - Забелино отремонтируют в Печорском районе

Автомобильную дорогу Горохово - Забелино отремонтируют в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, объект вошел в план ремонта в составе Псковской городской агломерации.

Сумма контракта составила более 81 млн рублей. Дорогу приведут в нормативное состояние за счет средств областного бюджета.

По итогам электронного аукциона подрядной организацией стало ООО «Печорыагродорстрой». Контракт со сроком исполнения до 31 августа 2022 года заключен с администрацией Печорского района.

Объект является связующим звеном между двумя региональными дорогами Печоры — граница с Эстонской Республикой — Печоры — Изборск и Неелово — Кудина Гора — Печоры. Кроме того, дорога играет важную роль для местных жителей, так как проходит через населенные пункты — Смольник, Забелино и Горохово, по ней подвозят детей в школу, отметили в пресс-службе.

Общая протяженность участка, который будет отремонтирован, составляет чуть более 7 км. В рамках работ подрядчик демонтирует старые дорожные знаки, расчистит площадку от кустарника и мелколесья, отфрезерует изношенное дорожное покрытие, уложит выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепит обочины песчано-гравийной смесью, прибровочная часть будет засеяна травой.

Также в ходе работ отремонтируют и расчистят водопропускные трубы. На завершающей стадии подрядная организация установит пластиковые сигнальные столбики, дорожные знаки и автобусную остановку.

Работу проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».