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Изменилось время перекрытия дороги на пересечении улиц Калинина и Георгиевской в Пскове

Движение автотранспорта на пересечении улиц Калинина и Георгиевской, у средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского, временно перекроют с 12.00 до 18.00 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Яндекс.Карты

Перекресток перекроют в связи с проведением съемок полнометражного художественного фильма «Я читаю». Объезд будет осуществляться по улице Советской.

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Администрация города приносит автомобилистам извинения за возможные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. Во время движения псковичей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.