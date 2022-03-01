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Начинается видеотрансляция программы «Кузница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Разговор в студии на этот раз будет посвящен самой злободневной логистической теме сегодняшнего дня – закрытию Советского (Троицкого) моста.

Инженерное сооружения ушло на двухлетнюю реконструкцию. Его действительно срочно требуется обновлять? Большой микрорайон — Запсковье - остался вне транспортной доступности? Сохраниться ли исторический облик сооружения после переделки? Как переживут реконструкцию горожане? Что нам скажут власти? И успеет ли в срок подрядчик? Все эти вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с экспертами.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена