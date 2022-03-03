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Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций

05.03.2022 11:29|Псков

Санкции повлекут за собой ряд сложностей, но меры поддержки, которые принимает государство, помогут с ними справиться. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Думаю, что сложности, конечно, будут, но меры поддержки, которые принимает наше государство, помогут справиться с проблемами, которые могут возникнуть. Основная трудность — запасные части для импортной техники, а все остальное, что связано с дорожным хозяйством, производится на территории Российской Федерации, поэтому особых проблем не должно быть», - сказал Владимир Кузь.

При этом, по его мнению, сегодня у подрядчиков нет необходимости закупать запчасти для импортной техники впрок. «Я думаю, что смысла нет. В любом случае, будут организованы логистические цепочки, которые позволят привезти необходимые запасные части, а вот что касается материалов, с этим есть сложности, потому что кредиты сейчас будет получить тяжеловато, но, опять же, есть проект закона, который в третьем чтении приняла Государственная Дума. Он предполагает, что при заключении государственных контрактов до 1 января 2023 года в отношении поставщиков будет принят ряд существенных послаблений», - отметил заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60».

В заключение Владимир Кузь выразил надежду на то, что государство «пойдет на уступки» для малого и среднего бизнеса и будет выделять дополнительные деньги «именно на закупку материалов».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.

Теги: #санкции #дороги #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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