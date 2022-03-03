Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций

Санкции повлекут за собой ряд сложностей, но меры поддержки, которые принимает государство, помогут с ними справиться. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.
Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
При этом, по его мнению, сегодня у подрядчиков нет необходимости закупать запчасти для импортной техники впрок. «Я думаю, что смысла нет. В любом случае, будут организованы логистические цепочки, которые позволят привезти необходимые запасные части, а вот что касается материалов, с этим есть сложности, потому что кредиты сейчас будет получить тяжеловато, но, опять же, есть проект закона, который в третьем чтении приняла Государственная Дума. Он предполагает, что при заключении государственных контрактов до 1 января 2023 года в отношении поставщиков будет принят ряд существенных послаблений», - отметил заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60».
В заключение Владимир Кузь выразил надежду на то, что государство «пойдет на уступки» для малого и среднего бизнеса и будет выделять дополнительные деньги «именно на закупку материалов».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.