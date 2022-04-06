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Участок улицы Некрасова в Пскове перекрыли до 15 апреля

В связи с проведением работ до 15 апреля в Пскове перекрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова, от Музейного до Комсомольского переулка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков», – отметили в администрации.