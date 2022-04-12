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Владимир Кузь об очередности ремонта дорог и трафике в городе Пскове

С 13 апреля в Пскове стартовал ямочный ремонт. В каком состоянии оказались дороги города после зимы, участки каких улиц отремонтируют в первую очередь и какие технологии используются для проведения такого ремонта, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», куратор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

— В Пскове с 13 апреля начались работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальта. Теперь, когда снег и лед сошли, мы уже видим общую картину на дорогах. Как оцениваете их состояние после зимы?

— Состояние дорог оцениваю на 4 с минусом. Речь идет и про Псков, и про Псковскую область.

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— Какие участки, на ваш взгляд, изношены больше всего?

— Если говорить о гарантийных участках, ничего страшного нет. Требуется проливка битумом, мелкий гарантийный ремонт. Это и Коммунальная, и Инженерная, и Ипподромная улицы, кольца на площади Победы, на площади Героев-десантников. В целом, их состояние нормальное, но все эти гарантийные дороги нужно подремонтировать, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

По городу состояние дорог разное. Если взять, например, Шабаны (микрорайон Пскова — ред.), то там дорог вообще, можно сказать, нет, их надо ремонтировать. Нужно обязательно в этом году ремонтировать Октябрьский проспект на тех участках, где ремонта еще не было.

— Масштабные дорожные работы идут во многих районах города, серьезно затрудняя дорожное движение. Как ямочный ремонт впишется в общую картину, не станет ли трафик еще более медленным?

— Я не думаю, что ямочный ремонт сильно повлияет на трафик. Думаю, люди его особо и не заметят. Этот ремонт достаточно небольшой, его ежегодно проводят, никогда крупных сложностей у участников дорожного движения он не вызывал.

— Насколько, на ваш взгляд, эффективно проведение ямочного ремонта? Как принимается решение о том, когда дорогу уже нужно полностью обновлять, а когда можно просто немного подсыпать?

— Все зависит от состояния дороги. Ее обследует комиссия. Если нужен ремонт, если на это есть денежные средства, ее ремонтируют. Если денег нет или если достаточно проведения ямочного ремонта, на нем и останавливаются. Все решает комиссия. Ежегодно комиссия выезжает, обследует все дороги после зимы и принимает решения.

— Как определяется очередность ремонта?

— Все зависит от трафика. Чем выше трафик, чем хуже состояние дороги, тем больше шансов, что ее будут ремонтировать в первую очередь. Где трафик меньше, где состояние некритическое, дорога не будет ремонтироваться подольше.

— Какие технологии используются при ямочном ремонте?

— Ямы на дорогах мы ремонтируем горячим асфальтом, других технологий пока никто не придумал. В зимний период времени используется технология укладки холодного асфальта.

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— В каком приоритете сегодня будет вестись ямочный ремонт в городе Пскове? Какие улицы отремонтируют в первую очередь?

— В первую очередь отремонтируем те улицы, где насыщен трафик. Сначала будут ремонтировать дороги с большим трафиком — Октябрьский и Рижский проспекты, улицу Юбилейную, это у нас основные магистрали. И дальше, соответственно, по загруженности.

— Всего ли достаточно для проведения ямочного ремонта — финансов, техники?

— С этим проблем нет, финансы есть, техника есть, люди тоже, подрядчик определен.

Беседовала Ксения Иванова