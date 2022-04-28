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«Спецтехсервис» объединит в единую систему светофоры на двух улицах Пскова

ООО «Спецтехсервис» объединит в единую систему светофоры на двух улицах Пскова. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация выиграла электронный аукцион на выполнение работ по устройству автоматизированной системы управления светофорными объектами и организацией дорожного движения в городе с предложением 13 млн 172 тысячи 220 рублей.

Начальная цена составляла 15 млн 228 тысяч рублей. Всего на торги было подано три заявки.

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ООО «Спецтехсервис» зарегистрировано в Пскове, директор – Сергей Иванов. Организация занималась установкой ряда светофоров на улицах Пскова.

Напомним, АСУДД должна снизить задержки и увеличить скорость сообщения на всех видах транспорта на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени. Срок выполнения работ - до 30 июля 2022 года. В контракт входят все светофоры на Рижском проспекте Пскова и части перекрестков на Юбилейной.