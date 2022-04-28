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Улицу Ветряную в Пскове отремонтируют в два этапа

ООО «Дорожный отряд» отремонтирует улицу Ветряную в Пскове за 4 млн 461 тыс. 110,58 рубля. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация стала победителем электронного аукциона на восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на указанной улице.

Ремонтируется участок от улицы Ипподромной до улицы Александра Невского протяженностью 286 метров. Начальная цена составляла 4 млн 984 тыс. 480,98 рубля. Работу предстоит выполнить в два этапа, первый - с даты подписания контракта по 20 декабря 2022 года, второй - с 21 декабря 2022 года до 30 июня 2023-го.

Среди запланированных работ - фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 5 см, включая съезды на площади 1798 квадратных метров, разборка асфальтобетонного покрытия вокруг 12 люков колодцев отбойными молотками, обрезка кустарника на обочине и укрепление обочин из асфальтогранулята с добавлением щебня, нанесение разметки.