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АвтоМир / Дороги

Задействованные в праздничных мероприятиях дороги перекроют в Псковской области 9 мая

29.04.2022 20:24|ПсковКомментариев: 0

В связи с празднованием мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Бежаницах, Новоржеве, Опочке, Палкино и Порхове планируется введение временного ограничения движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, в поселке Бежаницы с 11:45 до 12:50 будет ограничено движение на автодорогах Бежаницы — Сущево — Цевло и Пушкинские Горы — Локня, проходящих по улицам Смольной (от дома № 1 до дома № 14) и Советской (от дома № 26 до дома № 72). Объезд будет осуществляться по улицам Лары Михеенко, Смольной и Аэродромной.

В Новоржеве с 9:40 до 11:10 будет перекрыто движение на дороге Пушкинские Горы — Локня от Новоржевской средней школы до мемориала Великой Отечественной войне. Объезд будет организован по дороге Новоржев — Кудеверь через улицу Германа и переулок Рабочий или улицы Карла Маркса и Набережная. Еще один вариант - объезд по дороге Жекупино — Кузьмино.

В Опочке ограничат движение с 9:00 до 12:00 по трассам Опочка — Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия и Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой. Будут частично перекрыты улицы Коммунальная и Красногородская. Для объезда рекомендуется использовать улицы Гагарина, 2-ую Ленинскую, Ленина, 9 Января, 15 Июля.

В Палкино будет перекрыт участок улицы Островской на дороге Старый Изборск — Палкино — Остров от здания администрации Палкинского района до братских захоронений. Объезд будет осуществляться по улице Набережной через улийу Заречную или переулок Почтовый и улицу Подгорную.

В Порхове с 11:00 до 13:30 перекроют часть улицы Пушкина на дороге Порхов — Успенье. Также с 11:30 до 12:00 будет ограничено движение по улице Красноармейской на участке трассы Порхов — Дно. Объезд организован по трассе Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков через улицы Красноармейскую, Псковскую и Мебельную.

Теги: #ограничения движения #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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