АвтоМир / Дороги

Почти пять километров дороги и мост отремонтируют в Опочецком районе

В Опочецком районе капитально отремонтируют дорогу Новоржев – Опочка и мост через реку Кудку. Об этом сообщается в группе «Псковавтодора» в социальной сети «ВКонтакте».

Протяженность участка составляет 4,76 километра (км 51+180 – км 56+000). В ходе подготовительных работ подрядчик расчистит полосу отвода от кустарника и деревьев, демонтирует бортовые камни, прикромочные лотки из железобетона, разберет барьерное ограждение, отфрезерует изношенное дорожное покрытие. Затем укрепит откосы насыпи земляного полотна засевом трав, укрепит дно кюветов и обочины из щебеночно-гравийно-песчаной смеси.

Также проект предусматривает замену конструкции дорожной одежды, ремонт пересечений и примыканий, водопропускных труб. В нормативное состояние приведут автобусные остановки и тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения сделают наружное наружное освещение, установят новое барьерное ограждение, нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком и краской.

Кроме того, в рамках этого контракта капитально отремонтируют мост через реку Кудку. Искусственное сооружение будет однопролетным из железобетонных, предварительно напряженных, балок длиной 24 метра. Все работы должны быть завершены до 31 августа 2023 года.

Заказчиком выступил «Псковавтодор». Работы выполнит подрядная организация - ООО «Автомобильные дороги Пскова» - в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».