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Пешеходная зона в центре Пскова временно стала проездом для автомобилей

В Пскове временно закрыты пакетами дорожные знаки «Пешеходная дорожка» на Октябрьском проспекте у дома №38. Об этом сообщает Telegram-канал «Псков за рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий, это временное решение. Проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению видимости установленных дорожных знаков. Будет спилено дерево, закрывающее водителям обзор при движении со стороны улицы Гражданской. Ожидается, что это будет сделано в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что участок проезда от улицы Гражданской до дома №36 по Октябрьскому проспекту (вдоль сквера И. К. Кикоина и дома №38 по Октябрьскому проспекту) в Пскове определен как пешеходная зона. Проезд по этой территории и парковка запрещены.

Решение об организации пешеходной зоны было принято в конце 2021 года на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Это создаст условия для комфортного отдыха в сквере псковичей и гостей города, считают в администрации Пскова.