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В Острове восстановят ведущие к школам тротуары

В городе Острове восстанавливают тротуары по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщается в группе ГБУ ПО «Псковавтодор» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

Работы по контракту с «Псковавтодором» выполняет подрядная организация - ООО «ДСПМК Островская». Сейчас дорожники работают вдоль улицы Освобождения, от дома №39 до дома №89. Общая протяженность обновленной пешеходной зоны составит 837 метров. Объект – социально значимый, ежедневно по данному тротуару в школу добираются учащиеся, отметили на предприятии.

На сегодняшний день подрядчик уже демонтировал изношенное покрытие тротуара, ведется установка новых бортовых камней и устройство основания. В дальнейшем предстоит заасфальтировать пешеходные дорожки. В результате ширина тротуаров будет доведена до норматива и составит 2,25 метра.

Кроме того, в ближайшее время дорожники перейдут к ремонту еще одного тротуара, расположенного вдоль улицы Фестивальной, от дома №1 до дома №29. Здесь приведут в порядок 303 метра пешеходной зоны. Объект тоже относится к социально значимым, так как рядом находится общеобразовательное учреждение.

Все работы будут завершены к началу нового учебного года.