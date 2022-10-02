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Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском районе ремонтируют с опережением графика

С опережением графика ведется ремонт автомобильной дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

Дорожный объект ремонтируется в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

В этом году работы запланировали на трех участках дороги, однако подрядчик идет с опережением сроков, параллельно работая на семи участках объекта, уточнили в организации.

Так, на первых пяти участках специалисты заменили крайние звенья оголовков труб, восстановили часть виражей, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. В настоящее время ведутся работы по укреплению обочин и приведению в нормативное состояние автобусных остановок.

На шестом и седьмом участках подрядчики заменили крайние звенья труб, восстановили укрепленную часть обочин и виражей, уложили выравнивающий слой асфальта. Сейчас ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия, а также осуществляются работы по устранению просадок на обочинах и приведению в нормативное состояние автобусных остановок.

Все работы планируется завершить досрочно в этом году.

Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы выполняет подрядная организация ООО «ДАФ».