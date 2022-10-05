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Светофор на Северном обходе Пскова подвергнется переустройству

«Псковавтодор» заказал переустройство светофорного объекта на автомобильной дороге «Северный обход г. Пскова» км 8+600 в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 1 млн 216 тыс. 519,20 рублей. Окончание подачи заявок - 14 октября 2022.

Подрядчику предстоит выполнить монтаж опор для установки светофоров и дорожных знаков, монтаж кабеля, светофоров и дорожного контроллера, установить заземление опор.

Вертикальное расстояние от проводов воздушных линий до проезжей части в местах пересечения автомобильных дорог должно быть не менее 6 м.

В том числе указывается, что предстоит монтаж 6 пешеходных светофоров с анимацией.

Окончание выполнения работ – 26 декабря 2022 года.