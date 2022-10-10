Новые дорожные знаки на Запсковье демонтировали

Новые знаки на пересечении улиц Кузнецкой, Индустриальной, Ипподромной и Аллейного переулка в Пскове демонтированы. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
«В целом же решение правильное. Левый поворот через две полосы встречного движения – крайне опасный маневр. В доказательство тому – частые аварии на этом перекрестке. Поэтому в целях безопасности схема дорожного движения здесь будет изменена. Это произойдет, как только откроется движение по Троицкому мосту», - добавил Борис Елкин.