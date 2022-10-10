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Новые дорожные знаки на Запсковье демонтировали

Новые знаки на пересечении улиц Кузнецкой, Индустриальной, Ипподромной и Аллейного переулка в Пскове демонтированы. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Решение установить их было принято межведомственной комиссией по безопасности дорожного движения, но, пока не завершится реконструкция Троицкого моста, вносить изменения в схему движения на этом участке дороги неразумно», - отметил он.

«В целом же решение правильное. Левый поворот через две полосы встречного движения – крайне опасный маневр. В доказательство тому – частые аварии на этом перекрестке. Поэтому в целях безопасности схема дорожного движения здесь будет изменена. Это произойдет, как только откроется движение по Троицкому мосту», - добавил Борис Елкин.