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Ремонт двора завершают на Октябрьском проспекте в Великих Луках

Ремонт двора у дома №126 по Октябрьскому проспекту завершается в Великих Луках. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Преображение великолукских дворов продолжается. Близится к завершению ремонт двора на Октябрьском проспекте, дом 126. Хочу отметить, что план ремонта детально обсуждали с жильцами», - отметил Николай Козловский.

На этой неделе планируется провести общественную приемку, добавил глава города.