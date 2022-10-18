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Движение на пересечении улиц Дьяконова и Ленина в Великих Луках откроют в конце ноября

Пешеходное движение по подземному переходу и автомобильное движение на пересечении улиц Дьяконова и Ленина в Великих Луках откроют под конец ноября. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе показа объекта губернатору Михаилу Ведерникову, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что проблем в строительстве нет, уже начались основные работы. Ориентировочно через две недели произведут укладку асфальта при хороших погодных условиях.

Также губернатор осмотрел один из подземных переходов. Представитель подрядчика ему сообщил, что будут установлены поручни и подъемники для маломобильных граждан.