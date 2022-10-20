Псковичам нужно время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке — Владимир Кузь

Водителям в Пскове потребуется время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
Фото: Telegram / «Псков. За рулем»
Ранее сообщалось, что управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало нанесение «вафельной» разметки на 11 перекрестках в Пскове.
В конце лета «вафельная» разметка появилась на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове.