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Псковичам нужно время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке — Владимир Кузь

Водителям в Пскове потребуется время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

Фото: Telegram / «Псков. За рулем»

«Не думаю, что многие водители вообще понимают, что это за разметка, но со временем разберутся. В принципе, это должно повлиять на безопасность дорожного движения, и перекрёстки будут более разгруженными. Вопрос времени, всё покажет время», - сказал Владимир Кузь.

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Ранее сообщалось, что управление городского хозяйства администрации города Пскова заказало нанесение «вафельной» разметки на 11 перекрестках в Пскове.

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В конце лета «вафельная» разметка появилась на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове.