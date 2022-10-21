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Изношенные верхние слои асфальта восстанавливают в Псковской области

«Псковавтодор» активно ведет дорожные работы в Псковской области согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

В Псковском районе на автодороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - до границы с Белоруссией на участке до деревни Черняковицы специалисты отфрезеровали изношенное покрытие проезжей части. Дорожники приступили к работам по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в рамках этой же адресной программы по контракту с «Псковавтодором» подрядная организация ООО «АДП» продолжает дорожные работы в Себежском и Пустошкинском районах.

На дороге Эпимахново - Чернея подрядчик выполнил работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, произвел работы по устройству выравнивающего слоя. Сейчас дорожники приступили к устройству верхнего слоя.

На автодороге Печки -Школа специалисты также завершили работы по устройству выравнивающего слоя. Асфальтовые работы будут продолжены.

«Совсем скоро все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние, а местные жители смогут оценить результат», - добавили в учреждении.