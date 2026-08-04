 
АвтоМир

Начинается пресс-конференция о региональном этапе социальной кампании «Продвижение безопасности»

0

Очередная пресс-конференция начинается сегодня, 4 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

В Псковской области стартует региональный этап масштабной социальной кампании «Продвижение безопасности», которая проходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее цель – привлечь внимание к аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог. 

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» позволяет системно подходить к вопросам безопасности на перекрестках – от совершенствования дорожной инфраструктуры до повышения дорожной дисциплины участников движения. Как в эту систему встроена социальная кампания в регионе? Почему главной целью выбрана безопасность тех, кто находится на перекрестках? Какие цели стоят перед социальной кампанией, и почему Псковская область попала в список 40 регионов, выбранных для мероприятий «Продвижения безопасности»? 

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

  • Кабишев Андрей Владимирович, заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, полковник полиции;
  • Николаев Сергей Александрович, заместитель министра образования Псковской области;
  • Смирнов Дмитрий Федорович, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области;
  • Каушнян Владимир Трофимович, заместитель главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи по территориальному центру медицины катастроф;
  • Емелина Алина Олеговна, эксперт социальной кампании «Продвижение безопасности».
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026