Службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах - Борис Елкин

Дорожные службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Борис Елкин указал на то, что фиксируется небольшой рост ДТП с участием детей: как пассажиров, так и пешеходов. «Каждый случай анализируем особо. Усилим профилактическую работу в школах, продолжим раздавать детям фликеры. И большая просьба к родителям – используйте детские кресла и ремни безопасности! Пренебрегая этим, вы рискуете жизнью ваших детей!» - добавил глава города.