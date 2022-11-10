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Службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах - Борис Елкин

Дорожные службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Готовность коммунальных служб к зиме обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. На следующей неделе прогнозируют минусовые температуры! Дорожные службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах и мостах: соль и песок в наличии, техника подготовлена. И все же советую водителям заранее "переобуть" свои авто», - отметил он.

Борис Елкин указал на то, что фиксируется небольшой рост ДТП с участием детей: как пассажиров, так и пешеходов. «Каждый случай анализируем особо. Усилим профилактическую работу в школах, продолжим раздавать детям фликеры. И большая просьба к родителям – используйте детские кресла и ремни безопасности! Пренебрегая этим, вы рискуете жизнью ваших детей!» - добавил глава города.