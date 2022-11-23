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Завершаются работы по освещению двух улиц в Пскове

Завершаются работы по освещению Железнодорожной и Алмазной улиц в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Подрядчик установил 27 опор, смонтировал 44 светильника и проводит пуско-наладку оборудования. Часть фонарей уже освещают дорогу. Остается небольшой участок, на котором завершается техприсоединение к энергосетям», – написал Борис Елкин.

Новая линия протянута практически вдоль всей улицы на участках от Советской Армии до переулка Лени Голикова, от железнодорожного переезда до улицы Бродского, от улицы Полевой до Паровозного проезда.

Глава города отметил, что подходят к концу аналогичные работы и на улице Алмазной. Здесь тоже часть фонарей - от улицы Чудской до Алмазной, 5а - уже введена в строй.

«До конца ноября светло станет до пересечения с Шоссейной», – добавил он.