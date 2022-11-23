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Движение автотранспорта на улице Вокзальной ограничат в Пскове

Движение автотранспорта на улице Вокзальной в Пскове ограничат с 28 по 30 ноября в связи с проведением дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Будет закрыто движение по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания №1А/1 (при движении от улицы 128-й Стрелковой Дивизии в сторону улицы Советской).

Временное прекращение движения в обратном направлении по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 1А/1 на улице Вокзальной (при движении от улицы Советской в сторону улицы 128-й Стрелковой Дивизии) введут с 5 по 7 декабря.

В администрации принесли извинения за доставленные неудобства и просили жителей учесть эту информацию при планировании поездок.

«При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – добавили в пресс-службе.