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Пешеходный переход организуют на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках

Пешеходный переход организуют на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом сообщила администрация города, отвечая на запись местных жителей в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«У меня вопрос. Может в той части можно как-то организовать пешеходный переход? Судя по протоптанным тропинкам, люди активно нарушают ПДД и переходят в том месте проезжую часть. Что думаете?» - написал местный житель.

Администрация города сообщила, что предложение жителей было поднято на комиссии по безопасности дорожного движения, его поддержали.

«До конца 2022 года на объекте "Реконструкция пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов" будет организован пешеходный переход», - говорится в сообщении.

Также великолучанам ответили об устройстве тротуаров. Женщина сообщила, что утром дети в школу идут по дороге.

«Согласно приказу № 402 Минтранса, работы по обустройству новых тротуаров относятся к капитальному ремонту. Для выполнения данных работ необходима разработка проектно-сметной документации, на что требуются значительные денежные средства. Указанный вид расходов, к сожалению, не предусмотрен бюджетом города на 2023 год», - уточнили в администрации.