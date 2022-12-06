АвтоМир / Дороги

Движение транспорта ограничат в Пскове из-за установки новогодней ели

Движение транспорта ограничат в Пскове из-за установки новогодней ели. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Борис Елкина

«Начинаем украшать Псков к Новому году. С 8 по 14 декабря на Октябрьской площади будут устанавливать главную новогоднюю ель. В эти дни с 8:30 до 20:00 будет вводиться ограничение движения автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу. В связи с этим возможны заторы на дорогах», - отметил Борис Елкин.

Смотрите также Фотофакт: Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Пскове

Глава города призвал водителей планировать свои поездки заранее, учитывая дорожную обстановку, и быть внимательными.