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График уборки улиц от снега скорректировали в Пскове

График уборки улиц от снега скорректировали в Пскове в 2022 году. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Мы скорректировали работу наших подрядчиков в части начала работ, потому что в том году, когда я, собственно, пришёл в администрацию, так получилось, что подрядчики начинали работать, когда начинаются пробки, и люди уже все, в общем-то, двигаются в сторону работы или каких-то своих дел. И мы это скорректировали, чтобы фора хотя бы была на час-два на пересменок с ночной смены на дневную именно до начала основного потока людей и автомобилей», - рассказал Борис Елкин.

Он также отметил, что чистить улицы в Пскове начинают согласно порядку, подготовленному исходя из приоритетности, в связи с чем в некоторых случаях часть остановок общественного транспорта не успевают очистить от снега к тому времени, как люди начинают приходить на них, чтобы отправиться на работу.