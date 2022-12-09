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Почти 40 км трассы М-9 «Балтия» капитально отремонтировали в Себежском районе

Почти 40 км трассы М-9 «Балтия» капитально отремонтировали в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы на участке с 574-го по 612-й км выполнялись в два этапа. Год назад открыли движение до 591-го км. В рамках второго этапа подрядчик отфрезеровал изношенное покрытие, разобрал имевшееся бетонное основание, устроил новое – теперь из более долговечных щебеночно-песчаных и органо-минеральных смесей.

На болотистых участках, характерных для Псковской области, дорожники заменили слабые грунты. Щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь подобрали методом объемно-функционального проектирования с учетом климатических условий расположения трассы и уровня эксплуатационной нагрузки. 22 старые железобетонные трубы заменили на металлические гофрированные, 15 железобетонных труб удлинили и отремонтировали.

Общая площадь уложенного покрытия по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях составила 220 тысяч квадратных метров. Для кратковременной остановки автомобилей на 608-м км благоустроена площадка отдыха, рассчитанная на четыре легковых и один грузовой автомобиль.

Также в рамках проекта переустроили высоковольтные линии и сети связи, на автобусных остановках смонтировали освещение, четыре автопавильона, уложили тактильную плитку, вдоль участка построили локальные очистные сооружения для фильтрации воды с проезжей части.

В рамках обустройства дорожники установили 757 пластиковых сигнальных столбиков, 313 дорожных знаков, смонтировали более 1 км металлического перильного и 14,46 км барьерного ограждения, шесть мигающих светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. В завершение работ нанесено около 7 тысяч квадратных метров разметки термопластиком и краской.

Как напомнили в учреждении, трасса М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской республикой входит в состав европейского маршрута Е22, также проходит по территории Московской и Тверской областей, обеспечивает транспортные связи между всеми регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов.