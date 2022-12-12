АвтоМир / Дороги

Движение по одной полосе Текстильного переулка закроют в Пскове

Движение автотранспорта закроют по одной полосе проезжей части Текстильного переулка в районе здания № 3 (при движении от улицы Шоссейной в сторону дома №4 по Текстильному переулку) в Пскове с 14 по 16 декабря в связи с проведением дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 19 по 23 декабря будет закрыто движение в обратном направлении по одной полосе Текстильного переулка в районе здания № 3 (при движении от дома № 4 по Текстильному переулку в сторону улицы Шоссейной).

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.