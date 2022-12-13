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Участок дороги у границы с Эстонией ввели в эксплуатацию после ремонта в Печорском районе

Участок дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск (км 12+000 - км19+000) ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

«Дорога важная: пропускает высокий поток транзиторного транспорта, а также ведет к важным туристическим объектам региона – Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске. За годы эксплуатации дорожное полотно сильно износилось, но благодаря нацпроекту дорогу удалось привести в порядок», – отметили в компании.

В рамках ремонта на участке заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили укрепленные части обочин и виражей, отремонтировали водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, укрепили обочины и откосы. Привели в нормативное состояние автобусные остановки: заменили дорожную одежду на посадочных площадках, пандусах и тротуарах, установили автопавильоны, скамейки и урны.

Для безопасности дорожного движения установили цинкованное металлическое барьерное ограждение, термопластиком и краской нанесена дорожная разметка.

Объект реализован за счет средств федерального и областного бюджетов. Стоимость работ – более 160 млн рублей.

Дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, отметили в «Псковавтодоре».