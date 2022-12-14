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Организацию дорожного движения могут изменить на площади Героев-десантников в Пскове

Вопрос об организации дорожного движения на площади Героев-десантников в Пскове рассмотрят на очередном заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Дорога по улице Кузнецкой в сторону моста имени 50-летия Октября перед площадью Героев-десантников перед заездом на "круг" имеет две полосы движения на мост. На данном участке дороги возникают разногласия или даже аварии между участниками дорожного движения. Зачастую по правой полосе едут "в два ряда" или же вовсе поворачивают на круговое, создавая аварийные ситуации», - написал на сайте губернатора местный житель.

Он спросил, каким образом необходимо ехать в правой полосе, чтобы не попасть в ДТП и не стать виновным? «Я понимаю, что нужно ехать ближе к правой стороне дороги. Но правая полоса слишком большая и создаётся большое пространство слева», - заметил мужчина.

Также он задался вопросом, возможен ли поворот на круг с правой полосы, двигаясь по улице Кузнецкой в сторону моста имени 50-летия Октября.

«Можно ли сделать на данном участке дороги две полосы прямо на мост и одну полосу на "круг"?» - спросил автор обращения.

«На очередном заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в городе Пскове будет рассмотрен вопрос об организации дорожного движения на площади Героев-десантников», - ответил на обращение Борис Елкин.