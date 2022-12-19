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Движение транспорта ограничат на улице Петровской в Пскове

Движение транспорта ограничат на улице Петровской в Пскове 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения 21 декабря будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Петровской в районе дома № 23 (при движении от здания № 19 по улице Петровской в сторону улицы Коммунальной).

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.