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Несколько участков улицы Крутая набережная в Пскове закроют для движения транспорта

Участки проезжей части Крутой набережной от дома №3 до дома №12 и от дома №14 до дома №18 в Пскове закроют для движения автотранспорта 26 декабря с 9:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

27 декабря с 9:00 до 17:00 будет закрыт для движения участок проезда от улицы Ивана Головко до Крутой набережной. Ограничение связано с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.