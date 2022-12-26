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Мост через реку Милевку открыли в Пскове

Мост через реку Милевку открыли в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Как и обещали, открываем мост через реку Милевку в створе улицы Гремячей. С сегодняшнего дня по нему могут передвигаться не только пешеходы, но и автотранспорт», - написал Борис Елкин.

Капитальный ремонт объекта завершили на 11 месяцев раньше плана. Теперь это новый мост, отвечающий всем требованиям грузоподъемности и безопасности. Сооружение имеет нормативную ширину проезжей части, тротуары, пешеходные ограждения и освещение.

В следующем году начнут приводить в порядок ведущие к мосту улицы, добавил глава города.