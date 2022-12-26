Борис Елкин назвал примерные сроки появления второго тротуара на Троицком мосту

Второй тротуар на Троицком мосту в Пскове может появиться в течение одного-двух месяцев. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, движение по обновленному Троицкому (Советскому) мосту запустили в Пскове сегодня, 28 декабря, около 13.00.
Мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Она стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению. Верхний слой асфальта планируют уложить весной.