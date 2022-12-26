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Борис Елкин назвал примерные сроки появления второго тротуара на Троицком мосту

Второй тротуар на Троицком мосту в Пскове может появиться в течение одного-двух месяцев. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас там один тротуар открыт, с одной стороны. Это связано с тем, что работы будут продолжаться. Мы всегда анонсировали, что объект мы не вводим эксплуатацию, мы ещё будем его доделать. Его и покрасить надо будет, и ещё много чего по мелочам. Задача сейчас – обеспечить безопасное передвижение транспорта и пешеходов. Если позволит погода, возможно, второй тротуар уже через месяц, через два откроем», - сказал Борис Елкин.

Напомним, движение по обновленному Троицкому (Советскому) мосту запустили в Пскове сегодня, 28 декабря, около 13.00.

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Мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Она стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению. Верхний слой асфальта планируют уложить весной.