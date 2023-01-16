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Уголовное дело могут возбудить из-за смертельного ДТП с пешеходом в Пскове. ФОТО

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту наезда на пешехода в Пскове на Крестовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств происшествия.

Фотографии предоставлены ГИБДД УМВД России по городу Пскову

Как сообщалось ранее, мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пскове 17 января в 22:45 у дома №102А на улице Военный городок-3.

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Водитель автомобиля Škoda, мужчина 2000 года рождения, наехал на пешехода 1987 года рождения. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель был трезв.