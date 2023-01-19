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Дорожники в Пскове продолжают отсчёт дней до наступления весны

ООО «СитиИнвестГрупп» круглосуточно работает на улично-дорожной сети Пскова. На протяжении сезона сотрудники организации регулярно проводят в городе чистку снега.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«До весны осталось 39 дней!» - продолжили свой традиционный отсчет в группе ООО «СитиИнвестГрупп» в социальной сети «ВКонтакте».

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: