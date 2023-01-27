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АвтоМир / Дороги

Обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги начал билайн бизнес

30.01.2023 10:28|ПсковКомментариев: 0

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») предоставил многоканальные номера 8-800 для компании «Единый Оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика»). По «горячей линии» автолюбители обращаются за консультацией и получают дополнительную информацию, связанную с вопросами проезда по платным участкам ЦКАД, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: www.piqsels.com/ru/

По номеру 8-800 пользователи получают оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы «Свободный Поток», наличием задолженности и другими возникающими вопросами.

Для подключения к единому номеру, билайн бизнес проанализировал текущие схемы организации связи и подобрала оптимальное решение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений.

Интеллектуальный номер 8-800 способствует повышению качества оказываемых услуг, и скорости обработки входящих обращений. Услуга уже доступна для абонентов по всей России, а звонок является бесплатным как для городских, так и мобильных номеров. Для того, чтобы воспользоваться услугой, автолюбителю необходимо набрать общий номер 8-800-600-9747. «Горячая линия» работает круглосуточно.

«Сегодня клиентский сервис вышел за рамки простой консультативной поддержки, которая оказывается в моменте продажи услуги или товара. Настоящий высококлассный сервис – это то, что ненавязчиво сопровождает клиента на протяжении всего периода пользования купленным товаром или услугой. Это давно уже стал абсолютным императивом на рынке, которому четко следуют и государственные компании. При этом качество клиентского сервиса, оказываемого государственными структурами, практически во всех сферах уже сравнялось с качеством сервиса, предоставляемое бизнес-структурами. Этому способствует тот факт, что госкомпании стали активно использовать современный инструментарий, позволяющий в короткие сроки вывести уровень сервиса на высокий уровень. К примеру, номер «8 800», традиционно являющийся обязательной составляющей качественного сервиса, активно используется в госсекторе. Такой номер доступен и удобен, вследствие чего весьма востребован конечными клиентами. С помощью данного решения от билайн бизнес, многие наши заказчики могут успешно налаживать по-настоящему теплые, крепкие и доверительные взаимоотношения со своими клиентами», - сказал директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

билайн бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

«Единый оператор» - (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») осуществляет создание, проектирование, обслуживание и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем, взаимодействие и информирование пользователей, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге. Единственный в России реализует проекты безбарьерной (Free-Flow) системы взимания платы, которые работают на трассах М-12 и ЦКАД, а также осуществляет обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

«Единый оператор» создал уникальный центральный пункт управления, который будет задействован для координации всех платных автомобильных дорог ГК «Автодор» по маршрутам Север – Юг. Кроме того, его подключат и к интеллектуальным системам автодороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань в составе транспортного коридора Запад-Восток.

Теги: #Билайн
Источник: Псковская Лента Новостей
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