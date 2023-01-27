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Порядок уборки улиц Пскова разъяснил Александр Грацкий

О порядке уборки улиц Пскова рассказал начальник управления городского хозяйства администрации областного центра Александр Грацкий в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

Дороги Пскова делятся на четыре группы уборки. В первую группу входят основные и магистральные (центральные) улицы города. Во вторую группу – дороги межрайонного значения, в том числе улицы с автобусным сообщением, в третьи – жилые застройки, а в четвертую – частный сектор.

«В первую очередь очищаются группы №1 и 2, затем 3-я группа дорог и после 4-я. Согласно ГОСТу, с момента, когда закончился снегопад, именно закончился, а не идет, срок очистки первых двух групп – 4 часа, третьей группы – 6 часов и четвертая группа – 12 часов», - отметил Александр Грацкий. Он добавил, что во время снегопада во всех группах допускается наличие на дорогах талого или рыхлого снега до 5 сантиметров.

Общий километраж дорог в Пскове составляет 364 километра и с каждым годом увеличивается не протяженность, а площадь дорог, которые необходимо убирать, заметил гость студии. Это, по словам начальника УГХ, связано с реконструкциями дорог, капитальным ремонтом и добавлением полос.