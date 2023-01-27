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Александр Грацкий развеял миф о повреждении асфальта пескосоляной смесью

Миф о том, что асфальт повреждает пескосоляная смесь, которой обрабатывают дороги зимой, развеял начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

В первую очередь он отметил, что в городе не используются реагенты, так как это дорого, а во-вторых, по его мнению, они показывают более худший эффект. «Когда я учился в Москве, у меня обувь там не выдерживала. Реагенты предназначены не только для снега. Они создают шугу, предотвращая наледь и накат. У нас используется только ПСС, но редко, чтобы избежать большого количества грязи», - прокомментировал Александр Грацкий.

Начальник УГХ указал, что пескосоляная смесь никак не влияет на появление ям на дорогах, как думают многие жители города. Он объяснил, что появление ям – законы физики и цикличность замерзания и оттаивания воды, которая во время этих процессов то сужается, то расширяется.

«В трещины и микропоры попадает вода. Пару раз это не страшно, но когда это идет десятки раз за короткий период времени, то повреждения уже неизбежны. Здесь нет причин в обработке» - добавил Александр Грацкий.