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Движение автомобилей ограничат у дома № 41 на улице Ижорского Батальона в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части проезда в районе дома № 41 по улице Ижорского Батальона (при движении от здания № 41а в сторону дома № 9 по улице Загородной) в Пскове будет закрыто в связи с проведением дорожных работ 15 февраля с 8:30 до 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

16 февраля с 8:30 до 18:00 будет ограничено движение в обратном направлении по одной полосе проезжей части проезда в районе дома № 41 по улице Ижорского Батальона (при движении от дома № 9 по улице Загородной в сторону здания № 41а по улице Ижорского Батальона).

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.