Рабочие снимают асфальт на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО

Рабочие проводят фрезеровку асфальтобетонного покрытия на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, Ольгинский мост частично перекрыли в Пскове в ночь с 14 на 15 марта для замены дорожного полотна. Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля.
В первую очередь подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» - отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии.
Планируется, что замена первой части полотна продлится до майских праздников. Затем будет отремонтирована вторая половина моста.