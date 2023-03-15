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Рабочие снимают асфальт на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО

Рабочие проводят фрезеровку асфальтобетонного покрытия на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, Ольгинский мост частично перекрыли в Пскове в ночь с 14 на 15 марта для замены дорожного полотна. Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля.

В первую очередь подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» - отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии.

Планируется, что замена первой части полотна продлится до майских праздников. Затем будет отремонтирована вторая половина моста.