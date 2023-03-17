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Сотрудники «СитиИнвестГрупп» продолжают приводить в порядок улицы Пскова. ФОТО

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании, в частности, убирают мусор на автобусных остановках, посыпают тротуары с наледью, производят текущий ямочный ремонт на дорогах.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: