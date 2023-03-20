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Участок Хлебного проезда закроют для движения транспорта в Пскове

В связи с проведением дорожных работ 28 марта с 9:00 до 15:00 будет закрыт для движения автотранспорта участок проезжей части Хлебного проезда от улицы Аллейной до улицы Крупской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также 28 и 29 марта с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение на участке проезда в районе здания № 27 по улице Кузнецкой. В ночное время суток проезд будет открыт.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.