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АвтоМир / Дороги

Вторая промоина появилась на дороге Кунья – Кресты

26.03.2023 09:59|ПсковКомментариев: 0

Вторая промоина появилась на дороге Кунья – Кресты в Куньинском районе, пока через нее еще можно проехать. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

«Чтобы оценить размер бедствия на дороге Кунья – Кресты (размыло участок дороги на 62-ом км), выехал на место. Не доезжая села Усмынь (54 км от поселка Кунья), столкнулся с новой промоиной, пока ещё вполне проезжей, но это временно. Там же встретился с дорожниками. Обсудили причины возникшей проблемы и возможные пути решения», - рассказал Олег Лебедев. 

Водопропускные трубы, по его словам, вполне рабочие (не заилены, не забиты), вода идёт полным ходом. Но для нынешнего водосброса их явно не хватает. «Трубы, которые десятки лет справлялись со своей функцией, в текущем году подкачали», - отметил глава района.

«Решение очевидно – необходимо увеличить диаметр труб, но это в перспективе. А сегодня нужно решить главную проблему - сделать дорогу проезжей для транспорта. Необходимая техника и материалы уже на месте. Будем надеяться, что дорожникам удастся восстановить размытые участки», - добавил Олег Лебедев. 

Теги: #Куньинский район #весна #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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