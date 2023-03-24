Происшествия

Спасатели МЧС продолжают устранять последствия паводка под Псковом. ФОТО

Для локализации последствий паводка и сокращения материального ущерба жителей деревни Неелово-2 привлечены силы МЧС РФ по Псковской области, производится откачка воды. Об этом Псковскую Ленту Новостей проинформировали в администрации Псковского района.

Как сообщалось ранее, в результате таяния снега произошло подтопление дорог и домовладений на нескольких улицах населенного пункта.

«Одновременно сотрудниками администрации района и сельского поселения ведется мониторинг ситуации на территории. Работают волонтеры по оказанию помощи жителям.

В случае наступления угрозы подтопления в иных населенных пунктах просим обращаться в ЕДДС Псковского района для оперативного реагирования по тел 29-31-13», - призвали в администрации муниципального образования.

Фото: администрация Псковского района