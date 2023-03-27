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Движение по дороге Гривки - Новодети ограничили в Дновском районе

Движение по дороге Гривки - Новодети ограничили в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: Галина Керина

«В связи с повышением уровня воды и переливом реки через трассу в Солецком районе с сегодняшнего дня (25 марта - ред.) ограничено движение по направлению Гривки - Новодети», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автодорога на Костыжицы открыта.

«Вы в курсе, что творится в городе в частном секторе? Дома, участки, хозяйственные постройки затоплены, и вода всё прибывает! Обращались в городское поселение - ответа нет», - написала местная жительница.

Ей ответили, что проведя мониторинг и оценив обстановку, администрация городского поселения «Дно» с наступлением благоприятных условий проведет работы по обустройству дополнительных трубопереходов на выявленных проблемных участках. В настоящий момент для аварийного сброса воды выкопана дополнительная канава в районе переулка Социалистический.

«Из-за паводка на территории города Дно большое количество ливневых вод попадает в хозяйственно-бытовую канализацию. Водопропускная способность хозяйственно-бытовой системы централизованной канализации не рассчитана на прием ливневых вод. Сотрудники предприятия "Дновские коммунальные системы" проводят мероприятия по устранению мест попадания ливневых вод в хозяйственно-бытовую канализацию», - добавили в администрации.