АвтоМир / Дороги

«Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 марта. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с экспертами и радиослушателями о том, как прошел зимний сезон для дорожной отрасли региона, почему сложилась непростая ситуация с содержанием дорог и какие дорожные объекты будут отремонтированы в предстоящий весенне-летний период.