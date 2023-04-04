АвтоМир / Дороги

На двух улицах в Пскове ограничат парковку по понедельникам для уборки дорог

Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств по понедельникам вводят на улицах Сиреневый бульвар и Текстильной в Пскове для проведения уборки проезжей части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Для выполнения качественной уборки проезжей части вводятся ограничения на остановку и стоянку транспортных средств по понедельникам с 8:00 до 18:00:

на улице Сиреневый бульвар (от проспекта Энтузиастов до улицы Юности),

на улице Текстильной (вдоль домов №2 и №10).

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: